Tour de France - Philippe Gilbert toujours à l'hôpital samedi soir après une chute

Philippe Gilbert a été touché au genou gauche suite à une chute survenue durant la première étape du Tour de France. Il a été transporté à l'hôpital, où il se trouvait encore samedi soir, a indiqué samedi soir Lotto Soudal dans un communiqué."Philippe Gilbert a été impliqué dans une vilaine chute et a terminé à 11 minutes (du vainqueur Alexander Kristoff, ndlr)", a expliqué Lotto Soudal. "Il a été transporté à l'hôpital pour vérifier son genou gauche. En ce moment (22h45), il se trouve toujours à l'hôpital." Lotto Soudal a déjà perdu un coureur, John Degenkolb, arrivé hors délais. L'Allemand a été victime d'une chute à 65 km de l'arrivée. Les examens n'ont pas révélé de fracture, mais le départ dans la deuxième étape aurait tout de même été compliqué, explique l'équipe. "Le problème vient surtout de mon genou droit, mais la rotule ne pose pas de problème", a déclaré Degenkolb. "Il y a cependant eu un gros impact sur la bourse et le genou est gonflé. Je suis profondément déçu de quitter le Tour comme ça, surtout le premier jour. Il n'y a rien que nous puissions faire. Parfois on gagne, parfois on perd. Je pense que pour ma santé aussi, il est préférable de rentrer à la maison. La saison n'est pas encore terminée". (Belga)