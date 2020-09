Tour de France - Thibaut Pinot: "C'est peut-être un tournant dans ma carrière"

Le Français Thibaut Pinot, un des grands favoris pour la victoire finale, a perdu tout espoir de remporter le Tour de France après avoir lâché plus d'un quart d'heure sur les prétendants au classement général samedi lors de la 8e étape entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle."J'ai tellement mon mal au dos que je n'ai pas de force, je n'arrive pas à pédaler", a expliqué Pinot. C'est une journée compliquée. Je veux juste m'excuser auprès de mes coéquipiers, de ceux qui me supportent parce que ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde." Un nouveau coup dur pour le Français qui avait dû abandonner en 2019, deux jours avant l'arrivée à Paris. "Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière. J'ai toujours dit que le vélo, c'était se battre prendre du plaisir, gagner des courses et il y a trop d'échecs pour moi en ce moment. Je parle à chaud, le Tour continue. L'équipe est très forte, j'espère que les mecs vont aller chercher une victoire d'étape." (Belga)