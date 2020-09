Tour de France - Van Aert 6e à Paris:"Grondahl Jansen m'a manqué"

Après la déception de samedi, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a terminé son Tour de France dimanche avec une sixième place lors du sprint royal sur les Champs-Élysées. "J'étais heureux que l'équipe soit encore motivée pour se lancer dans cette aventure. Mais il me manquait Amund Grondahl Jansen", a expliqué le coureur Jumbo-Visma."Nous avons un peu échoué à mettre en place un bon train. Amund est toujours l'un des derniers à prendre le relais pour Dylan Groenewegen, il a vraiment ça dans le sang. Mais il n'a pas eu de chance. Dans l'avant-dernier tour, il a dû changer de vélo", a regretté Van Aert. "J'ai dû trouver mon chemin seul dans le dernier kilomètre, ce qui s'est avéré être une réussite. Je suis sorti du dernier virage à pleine vitesse, mais j'ai dû contourner Elia Viviani, qui a également été poussé sur le côté, et j'ai perdu beaucoup de mon élan. Ce n'était pas parfait. Je voulais évidemment gagner pour l'équipe." Samedi soir, Van Aert et ses coéquipiers ont dû digérer la perte maillot jaune de Primoz Roglic. "C'était la déception totale. Le Tour a été fantastique mais la fin a été amère. Il n'a pas été facile de faire le switch. Je pense que nous n'avons pas vraiment parlé de cela avant cet après-midi dans le bus. J'étais heureux que tout le monde soit encore motivé à finir avec style et à montrer à nouveau nos couleurs." Van Aert, qui attend déjà avec impatience le Mondial, ne prendra pas le départ du championnat de Belgique. Il a aussi fait une déclaration contre le racisme avec le reste du peloton dimanche en venant au départ avec un masque buccal portant l'inscription #NoToRacism. C'était une initiative de Kévin Réza, le seul coureur noir du peloton du Tour. "Un petit effort pour nous tous, mais un signal important pour le monde. Tout le monde a immédiatement accepté l'idée. La plus grande course du monde est le bon endroit pour prêter attention à un problème aussi important." Van Aert est également le meilleur Belge au classement final: 20e à 1h20:31 de Tadej Pogacar. (Belga)