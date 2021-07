Tour de France - Wout van Aert remporte le chrono de la 20e étape, Tadej Pogacar valide son 2e Tour

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 20e et avant-dernière étape du Tour de France, un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion (30,8 km), samedi. Tadej Pogacar (UAE Emirates) a lui validé sa victoire au classement général pour remporter son deuxième Tour de France de rang alors qu'il ne reste que la dernière étape sur les Champs-Elysées à disputer.Van Aert a décroché sa deuxième victoire sur ce Tour 2021 après la 11e étape, celle du Mont Ventoux, remportée après un solo de 33 km. Le natif d'Herentals est le premier Belge à gagner un chrono sur le Tour de France depuis Eric Vanderaerden en 1985. Le premier temps de référence était signé par le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) en 36:37. Le chrono du Suisse était rapidement effacé des tablettes par Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Le champion du Danemark de la discipline prenait la tête en 36:14. Grand favori pour la victoire d'étape, Wout van Aert réalisait un excellent chrono et se montrait 21 secondes plus rapide que Asgreen pour prendre la tête avant l'arrivée des candidats pour le classement général (35:53). Van Aert n'était finalement pas repris par Tadej Pogacar qui signait le 8e temps à 57 secondes de l'Anversois. Au classement général, Tadej Pogacar reste en tête avant la dernière étape du Tour 2021 sur les Champs-Elysées dimanche où il va, sauf catastrophe, remporter son deuxième Tour de France de suite. Jonas Vingegaard, l'équipier de Van Aert, termine, lui, deuxième à 5:20 du Slovène. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) complète le podium à 7:03 de Pogacar. (Belga)

