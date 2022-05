Tour de Grèce - 5e étape: classements

Classements au terme de la 5e et dernière étape du Tour de Grèce (2.1) disputée dimanche sur 154 km entre Kalabaka et Ioannina:Etape: 1. Emil Toudal (Dan/BHS-PL Beton Bornholm)les 154 km en 4h35:24 2. Joey Rosskopf (USA) m.t. 3. Hakon Aalrust (Nor) 4. Filippo Tagliani (Ita); 5. Filippo Baroncini (Ita); 6. David Gonzalez (Esp); 7. Rémy Mertz; 8. Antoine Huby (Fra); 9. Jon Barrenetxea (Esp); 10. Emil Schandorff Iwersen (Dan) ... 13. Lennert Teugels; 15. Gianni Marchand; 20. Kenny Molly; 39. Andreas Goeman 7:17; 60. Milan Menten 11:10; 67. Jacob Relaes; 78. Kobe Vanoverschelde 15:03; 97. Jeroen Eyskens; 99. Sander Lemmens Général: 1. Aaron Gate (NZl/Bolton Equities Black Spoke) en 21h13:33 2. Lennert Teugels op 1:52 3. Mark Stewart (G-B) 1:56 4. Luc Wirtgen (Lux) 2:00; 5. Gianni Marchand 2:02; 6. Paul Double (G-B) 2:05; 7. Edoardo Zardini (Ita) 2:07; 8. Kenny Molly; 9. Andreas Miltiadis (Chy) 2:11; 10. Anatoliy Budyak (Ukr) 2:13 ... 15. Rémy Mertz 3:16; 26. Andreas Goeman 10:23; 47. Jacob Relaes 17:56; 48. Sander Lemmens 18:00; 58. Milan Menten 24:12; 86. Jeroen Eyskens 38:50; 92. Kobe Vanoverschelde 42:32 (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.