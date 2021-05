Tour de l'Algarve - Kasper Asgreen gagne le chrono, Ethan Hayter reste leader malgré une chute

Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quikc Step) a remporté la 4e étape du Tour de l'Algarve (2.Pro), un contre-la-montre de 20,3 km. Malgré une chute, le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) conserve la tête du général.Asgreen s'est imposé en 23:52. Il a devancé le Portugais Rafael Reis (Efapel) de 3 secondes et le Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) de 9. Asgreen, 26 ans, décroche la 9e victoire de sa carrière, sa 3e de la saison après le Grand Prix de l'E3 et le Tour des Flandres. Malgré une chute après le premier temps intermédiaire, Hayter a réussi à prendre la 9e place, à 1:02 d'Asgreen, et à conserver son maillot de leader avant la dernière étape, dimanche, entre Albufeira et Malhao (170,1 km). Hayer s'élancera avec 12 secondes d'avance sur le Portugais Joao Rodrigues (W52/FC Porto). Asgreen bondit à la troisième place, à 21 secondes du Britannique. Remco Evenepoel avait remporté la dernière édition en 2020. (Belga)