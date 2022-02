Tour de l'Algarve: La 1re étape pour le Néerlandais Jakobsen devant Jordi Meeus

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a remporté la première étape du Tour d'Algarve cycliste (2.Pro) disputée sur 199,1 km entre Portimão et Lagos mardi au Portugal.Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), 23 ans, a pris la 2e place devant le Français Bryan Coquard (Cofidis), 3e qui complète le podium du jour. Le Norvégien Alexander Kristoff de l'équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux a fini 4e, mais s'estimait avoir été gêné par Jordi Meeus dans le sprint. Fabio Jakobsen endosse le premier maillot de leader. La victoire s'est jouée au sprint, avec une quarantaine de coureurs, dans une étape sans véritable difficulté mais le final a été marqué par deux grosses chutes coupant le peloton en plusieurs morceaux. Remco Evenepoel s'est montré en forme emmenant le train de Quick-Step Alpha Vinyl Team pour le sprint qui a souri à Fabio Jakobsen, 25 ans, qui ajoute lui une 28e victoire à son palmarès et la 3e déjà cette année après deux étapes au Tour de la Communauté de Valence. Bert Van Lergerghe, 7e, et Remco Evenepoel, 8e, sont les deux autres Belges dans le top 10. C'est la 6e victoire de l'année pour la formation de Patrick Lefevere. La deuxième étape verra les coureurs relier Albufeira à Fóia (Monchique) sur 182.4km. Le Tour de l'Algarve s'achève dimanche. (Belga)