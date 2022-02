Tour de l'Algarve - Un Remco Evenepoel rouleau compresseur enlève le chrono et aperçoit la victoire finale

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a assommé la concurrence sur les routes du Tour de l'Algarve (2.Pro) en remportant, avec près d'une minute d'avance sur le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), un contre-la-montre de 32,2 km, samedi à Tavira. Le Belge a parcouru la distance dans un temps de 37:49 (moy. 51,06 km/h).Pourtant champion d'Europe de la discipline, Küng a échoué à 58 secondes du Belge, qui a ajouté une 24e victoire à son palmarès. Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a terminé troisième à 1:06. C'est la 3e victoire en 4 étapes pour la formation belge après les succès du sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen à Lagos et Faro lors des première et troisième étapes. Leader depuis la 2e étape, le Français David Gaudu (Groupama-FDJ), 9e du jour à 2:09, a cédé son paletot jaune au natif de Schepdaal, qui compte désormais 1:06 d'avance sur Hayter au général avant la 5e et dernière étape au profil accidenté. Le peloton partira de Lagoa pour rejoindre, après 173 km, Loulé, où l'arrivée sera jugée au sommet de l'Alto Malhao, une montée de 2,6 km. Evenepoel, 22 ans et 2e du Tour de la Communauté de Valence pour sa première course en 2022, aura l'occasion dimanche de remporter, pour la seconde fois après 2020, le rendez-vous portugais. Ce serait sa 8e victoire dans une course à étapes après le Tour de Belgique (2019, 2021), le Tour de San Juan (2020), le Tour de l'Algarve (2020), le Tour de Burgos (2020), le Tour de Pologne (2020) et le Tour du Danemark (2021). (Belga)