Tour de l'Avenir - Seconde victoire pour le Norvégien Soren Waerenskjold, vainqueur de la 1re étape au sprint

Après avoir remporté le prologue de 5 km à Charleville-Mézières vendredi, le Norvégien Soren Waerenskjold a remporté au sprint samedi la première étape du Tour de l'Avenir cycliste (2.NCup) disputée sur 161 km entre Charleville-Mézières et Soissons.Soren Waerenskjold s'est montré plus rapide que l'Italien Luca Colnaghi, 2e, et le Français Axel Laurance, 3e. Le Norvégien conserve bien entendu son maillot de leader au classement général. La deuxième étape dimanche propose au jeune peloton un défi contre le chrono de 27 kilomètres contre le chrono. Cette 57e édition du Tour de l'Avenir s'achève le 22 août. (Belga)

