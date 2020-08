Tour de Lombardie - Fracture du bassin pour Remco Evenepoel, qui va rentrer en Belgique dimanche

Remco Evenepoel souffre d'une fracture du bassin et d'une contusion du poumon droit à la suite de sa chute au Tour de Lombardie, a indiqué son équipe Deceunick - Quick-Step samedi soir. Le coureur belge de 20 ans, qui sera indisponible pour une période encore indéterminée, va passer la nuit en observation à l'hôpital de Côme avant de rentrer en Belgique dimanche.Remco Evenepoel a chuté et est tombé dans le ravin à quelque 40 km de l'arrivée du Tour de Lombardie, samedi. Le coureur belge de 20 ans a percuté un muret dans la rapide descente de Sormano avant de tomber dans un ravin. Présent dans le groupe de sept alors en tête, mais très légèrement décroché après une accélération de Vincenzo Nibali, Evenepoel a commis une petite erreur de trajectoire à l'entrée d'un pont en pierre. Son vélo a heurté un petit décrochage du muret et s'est bloqué. Remco Evenepoel est passé au-dessus de son vélo, sa tête semblant toucher le muret, et il est tombé en contrebas, d'une petite dizaine de mètres. Pris en charge sur les lieux de l'accident par les services de secours, le jeune coureur belge a été remonté sur la route, minerve autour du cou et sur un brancard, avant d'être transporté en ambulance à l'hôpital de Côme. Deceuninck - Quick-Step a précise que Remco Evenepoel a tout le temps été conscient. Evenepoel était un des grands favoris du Tour de Lombardie, le deuxième Monument de la saison. Le prodige de Schepdael avait jusqu'à présent remporté toutes les courses dont il a pris le départ cette année: le Tour de San Juan, le Tour d'Algarve, le Tour de Burgos et le Tour de Pologne. (Belga)