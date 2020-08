Tour de Lombardie - L'UCI envisage une plainte contre RCS après la collision de Schachmann avec une voiture

La collision de Maximilian Schachmann, samedi au Tour de Lombardie, avec une voiture d'une personne extérieure à la course pourrait avoir des répercussions. L'Union Cycliste Internationale (UCI) enquête sur l'incident et envisage de porter plainte contre l'organisateur RCS Sports.Schachmann s'est heurté dans le final lors de la descente du San Fermo della Battaglia contre la voiture d'une vieille dame parlant italien, qui s'était apparemment retrouvée involontairement sur le parcours. Le coureur s'est cassé la clavicule. L'UCI a fait un rapport samedi soir "pour enquêter sur les circonstances de l'accident". "Les courses du WorldTour doivent avoir des routes en permanence complètement fermées. L'UCI examine actuellement une plainte auprès du comité de discipline contre l'organisateur RCS Sports". Après une journée marquée par de nombreuses chutes, tant au Tour de Lombardie en Italie qu'au Critérium du Dauphiné en France, l'UCI et les organisateurs RCS et ASO ont été sous le feu des médias sociaux toute la soirée. . (Belga)