Tour de Pologne - Auteur d'un raid exceptionnel, Remco Evenepoel a rendu hommage à Fabio Jakobsen

Quelques minutes après la victoire de Wout van Aert sur Milan-Sanremo, le cyclisme belge a continué à briller grâce à sa pépite Remco Evenepoel. Le jeune loup de l'équipe Deceuninck-Quick Step, vainqueur en solitaire de l'étape reine et nouveau leader du Tour de Pologne, a tenu à rendre hommage à son équipier Fabio Jakobsen, lourdement tombé mercredi dans la 1re étape, en brandissant le dossard du Néerlandais au moment de passer la ligne. "Je voulais tout donner pour lui", a déclaré Remco Evenepoel."Nous avons vécu des moments assez compliqués après la première étape mais je pense que le monde a vu aujourd'hui à quel point l'équipe était forte", a lancé le Belge. "Les bonnes nouvelles en provenance de Fabio vendredi nous a donné un boost moral et je voulais faire quelque chose aujourd'hui (samedi, ndlr). J'ai demandé son dossard avant le départ et une fois en main, j'ai senti quelque chose de spécial." Evenepoel a aussi assommé le général en s'imposant avec 1:48 d'avance sur le Danois Jakob Fuglsang (Astana). "Le plan était d'attaquer, pas trop tôt, mais j'ai senti que tout le monde était à la limite et donc j'ai attaqué à 50 kilomètres. Quand j'ai entendu que j'avais creusé un petit écart, cela m'a donné confiance. J'ai gardé un rythme élevé jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir gagné." Dimanche, le Belge de 20 ans devrait remporter sa quatrième course de rang après avoir déjà triomphé au terme du Tour de San Juan, du Tour d'Algarve et du Tour de Burgos en 2020. Mercredi, le final de la première étape a été marquée par la très lourde chute de Fabio Jakobsen, sorti du coma vendredi. (Belga)