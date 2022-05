Tour de Romandie - Aleksandr Vlasov: "J'étais assez confiant"

Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) a enlevé son premier succès sur le WorldTour en remportant dimanche le classement final du Tour de Romandie, dont il a aussi enlevé le contre-la-montre final entre Aigle et Villars, en Suisse.Troisième du général à 18 secondes du maillot vert de Rohan Dennis (Jumbo-Visma) au départ du chrono, Vlasov a couvert les 15,8 km de ce chrono en côte en 33:40, décrochant une victoire d'étape synonyme de victoire finale. "Mon objectif était de remporter le classement final, je suis très heureux du résultat", déclare Aleksandr Vlasov sur le site de son équipe. "Hier, c'était une bonne journée avec ma 2e place, mais c'était une sorte d'échauffement avant aujourd'hui. J'étais en très bonne forme et concentré sur mon objectif dans ce chrono", ajoute le coureur russe de 26 ans ,battu au sprint par son coéquipier Sergio Higuita samedi dans l'étape reine. "L'étape d'aujourd'hui était la plus importante. J'étais assez confiant. J'ai juste essayé de signer un bon chrono et de rouler très fort afin de remporter le général". Au général, Vlasov, récent 3e de la Flèche wallonne, termine avec 50 secondes d'avance sur le Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious) et 55 sur l'Allemand Simon Geschke (Cofidis). Aleksandr Vlasov est l'un des rares Russes à inscrire son nom au palmarès d'une épreuve internationale depuis que la plupart des fédérations sportives - mais pas celle de cyclisme - ont banni ses compatriotes de leurs compétitions après l'invasion russe de l'Ukraine. (Belga)