Tour de Romandie - Rohan Dennis n'avait "plus aucune énergie" à la fin du contre-la-montre

Porteur du maillot vert de leader depuis quatre jours, Rohan Dennis (Jumbo-Visma) n'a pu conserver sa 1e place au général dimanche lors de la dernière étape du Tour de Romandie (WorldTour), un contre-la-montre en côté de 15,8 entre Aigle et Villars, en Suisse. L'Australien a bouclé l'exercice chronométré en 22e position, terminant à 2:12 du vainqueur, le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), qui est aussi le vainqueur final de ce 75e Tour de Romandie."Je n'avais plus aucune énergie dans la dernière partie de l'ascension", a expliqué Rohan Dennis, double champion du monde de contre-la-montre (2018, 2019), dans un communiqué de son équipe Jumbo-Visma. "C'était juste un combat. Cette semaine a fait des ravages, j'ai dû me battre tous les jours. Je tiens à remercier mes coéquipiers, qui ont été excellents cette semaine. Ils m'ont donné le meilleur soutien possible. Dommage que je n'aie pu conclure", ajoute le coureur australien de 31 ans, qui termine 8e du général à 1:54 de Vlasov. (Belga)