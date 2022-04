Tour de Sicile: Caruso remporte un duel de Siciliens contre Nibali et fait coup double

Damiano Caruso est le nouveau leader du Tour de Sicile cycliste (2.1) après avoir remporté la 2e étape, courue sur la distance de 199 km entre Milazzo et Bagheria. L'Italien, qui dispute cette course sous les couleurs de son équipe nationale, a devancé ses compatriotes Vincenzo Nibali (Astana) et Domenico Pozzovivo (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) après 152 km entre Palma di Montechiaro et Caltanissetta.Caruso, le plus véloce dans un sprint entre deux Siciliens de 37 ans avec Vincenzo Nibali, a décroché son 5e succès chez les pros. Le natif de Raguse, qui court pour la formation Bahrain-Victorious la majeure partie de la saison, avait enlevé une étape du Giro et une de la Vuelta en 2021. C'est la deuxième victoire de rang pour la sélection italienne après celle acquise au sprint mardi à Bagheria par Matteo Malucelli. Ce dernier a perdu son maillot de leader au profit du vainqueur du jour. Caruso possède respectivement 4 et 6 secondes d'avance sur Nibali et Pozzovivo. Jeudi, la 3e étape emmènera le peloton de Realmonte à Piazza Armerina sur une distance de 171 km. Le profil accidenté devrait une nouvelle fois plaire aux puncheurs et aux grimpeurs. Cette 3e édition prendra fin vendredi au soir de la 4e étape entre Ragalna et le sommet de l'Etna (140 km). On connaîtra alors le successeur de Vincenzo Nibali au palmarès. (Belga)