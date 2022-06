TOUR DE SLOVENIE - 5e étape: les classements

Classements à l'issue de la 5e étape du Tour de Slnvénie cycliste (2.Pro) qui a été disputée samedi entre Lasko et les hauteurs de Velika planina sur la distance de 152,4 kilomètres :- classement de la 5e étape: 1. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) en 3h53:52 2. Tadej Pogacar (Sln) 3. Fernando Barceló (Esp) à 0:22 4. Alex Tolio (Ita) 0:24, 5. Vincenzo Albanese (Ita), 6. Vojtech Repa (Tch) 0:28, 7. Sean Bennett (USA) 0:33, 8. Edward Ravasi (Ita) 0:43, 9. Robert Stannard (Aus) 0:52, 10. Jon Agirre (Esp) 0:55, 11. Novak Domen (Sln), 12. Paul Double (GB) 1:03, 13. Jonathan Lastra (Esp) 1:06, 14. Diego Rosa (Esp), 15. Santiago Umba (Col), 16. Joel Nicolau (Esp) 1:15, 17. Mattia Bais (Ita), 18. Jack Burke (Can) 1:21, 19. Nicola Conci (Ita) 1:25, 20. Fabio Felline (Ita) 1:34, ... 48. Lionel Taminiaux (Bel) 10:30, 116. Tim Merlier (Bel) 18:36. - classement général: 1. Tadej Pogacar (Sln/UAE Team Emirates) en 15h35:44 2. Rafal Majka (Pol) à 0:03 3. Domen Novak (Sln) 1:56 4. Vincenzo Albanese (Ita) 02:06, 5. Vojtech Repa (Tch) 02:17, 6. Nicola Conci (Ita) 02:41, 7. Paul Double (G-B) 02:56, 8. Joel Nicolau (Esp) 03:04, 9. Fernando Barceló (Esp) 03:16, 10. Davide Gabburo (Ita) 03:47, 11. Edward Ravasi (Ita) 04:09,12. Fabio Felline (Ita) 04:20, 13. Alex Tolio (Ita) 04:45, 14. Jon Agirre (Esp) 04:46, 15. Sergio Martin (Esp) 05:0, 16. Matej Mohoric (Sln) 06:26, 17. Jonathan Lastra (Esp) 09:51, 18. Jack Burke (Can) 10:10, 19. Marcin Budzinski (Pol) 10:41, 20. Robert Stannard (Aus) 10:51, ... 53. Lionel Taminiaux (Bel) 36:22, 91. Tim Merlier (Bel) 52:19. (Belga)

