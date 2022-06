Tour de Suisse - Kasper Asgreen ne prendra pas le départ de la 4e étape

Kasper Asgreen ne sera pas présent au départ de la 4e étape du Tour de Suisse mercredi. Le Danois de 27 ans a été victime d'une chute dans la finale de la 3e étape, a annoncé l'équipe belge Quick Step-Alpha Vinyl mardi soir.Le vainqueur du Tour des Flandres 2021 est tombé à près de 4 km de la ligne, comme deux de ses équipiers. Asgreen souffre de contusions sur les bras et les jambes ainsi que d'une profonde blessure au genou gauche, qui a nécessité des points de suture. "Je suis déçu car les sensations étaient bonnes lors des deux premières journées de course et j'attendais la suite avec impatience", a déclaré le Danois. (Belga)