Tour de Suisse: Pinot s'adjuge la 7e étape, Higuita prend le maillot jaune

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse (WorldTour), disputée samedi sur 194,6 kilomètres entre Ambri, dans le Tessin, et Malbun, au Liechtenstein.Pinot s'est imposé en solitaire au sommet du Malbun (col hors catégorie) avec 25 secondes d'avance sur l'Espagnol Oscar Rodriguez (Movistar) et 38 sur le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana). Quatrième de l'étape à 1:19 de Pinot, le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) prend le maillot jaune à la veille du contre-la-montre final de Vaduz. Il compte 2 secondes d'avance sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), 5e de l'étape à 1:30. Leader au départ de l'étape, le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) a pris la 7e place de l'étape. Il recule au 3e rang du général à 19 secondes d'Higuita. Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) a terminé 12e de l'étape à 2:30 du vainqueur. Il pointe au 13e rang du général à 4:09 du maillot jaune. Le 85e Tour de Suisse se terminera dimanche par un contre-la-montre de 25 km dans les rues de Vaduz. (Belga)