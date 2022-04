Tour de Turquie: Nairo Quintana ne repartira pas jeudi

Victime d'une grosse chute lundi, le Colombien Nairo Quintana ne reprendra pas le départ jeudi au Tour de Turquie (2.Pro), a annoncé son équipe Arkéa-Samsic mercredi à l'issue de la 4e étape."Au regard de l'état physique de Nairo après sa très grosse chute survenue il y a deux jours, c'est presque un miracle de le voir terminer quatrième aujourd'hui après une montée de 14 kilomètres", a expliqué Yvon Ledanois, le directeur sportif de la formation normande dans le communiqué. "Il était très motivé pour tout donner, mais il n'existe pas de miracle dans le sport. Depuis sa chute, Nairo n'est plus en mesure de s'exprimer pleinement. Il souffre beaucoup. Nous avons pris la décision de lui faire quitter le Tour de Turquie ce soir afin qu'il puisse se soigner et récupérer de ses blessures". Quatrième mercredi derrière Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) lors de l'arrivée au sommet de Spil Milli Park à Manisa, Nairo Quintana occupait la 16e place au général à plus de quatre minutes du leader, et vainqueur du jour, l'Argentin Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli). Quintana avait chuté lors de la 2e étape à 3,4 km de l'arrivée et souffre "d'importantes dermabrasions sur tout le côté gauche et au dos". (Belga)