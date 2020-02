Tour de Valence: Fabio Jakobsen prend sa revanche sur Groenewegen, victoire finale pour Pogacar

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est adjugé le classement final du Tour de Valence (2.Pro) à l'issue de la cinquième et dernière étape. Dimanche, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a remporté le sprint final dans les rues de Valence après 97,7 kilomètres au départ de Paterna. Le Néerlandais a devancé son compatriote Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), vainqueur des étapes 1 et 3. L'Allemand John Degenkold (Lotto Soudal) a complété le podium.La dernière étape de cette "Volta a la Comunitat Valenciana" était promise aux sprinteurs. Malgré une échappée, constituée du Canadien Hugo Houle (Astana), des Espagnols Sergio Samitier (Movistar) et Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) ainsi que de l'Italien Francesco Romano (Bardiani-CSF Faizanè), le peloton n'a jamais paniqué. Sous l'impulsion du travail des formations Jumbo-Visma, pour Groenewegen, et Deceuninck-Quick Step, pour Jakobsen, les fuyards ont été repris à près de 8 kilomètres de la ligne. Parfaitement lancé par ses équipiers, Jakobsen a cette fois pris le meilleur sur Groenewegen après avoir dû se contenter à deux reprises d'une deuxième place. C'est le premier succès de la saison pour le champion des Pays-Bas, qui décroche le 15e succès de sa carrière. Pogacar, vainqueur en costaud samedi après avoir déjà levé les bras au terme de la 2e étape, n'a pas été inquiété. C'est la 11e victoire en carrière pour le Slovène de 21 ans, triple vainqueur d'étape lors du dernier Tour d'Espagne. C'est aussi la troisième fois qu'il remporte un course à étapes après ses succès en 2019 au Tour d'Algarve et au Tour de Californie. L'Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) et le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos) complètent le podium final. Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) termine 5e. (Belga)