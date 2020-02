Tour de Valence : nouvelle victoire de Dylan Groenewegen

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) s'est adjugé la 3e étape du Tour de Valence (2.Pro), qui a relié Orihuela à Torrevieja sur 174,6 km vendredi en Espagne. Il s'est imposé au sprint devant son compatriote Fabio Jakobsen (Deceunick-QuickStep) et le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida).L'Italien Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA) complètent le top 5, tandis que le premier Belge est Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise), 7e. Les échappés du jour, les Espagnols Ivan Moreno (Kern Pharma), Julen Irizar (Fundación - Orbea) et Hector Saez (Caja Rural - Seguros RGA), ont été repris par le peloton à 9 km de l'arrivée. Les équipes de sprinters ont alors préparé l'emballage final, qui a vu Groenewegen enlever son second succès de la semaine, après sa victoire dans la 1e étape. Le natif d'Amsterdam a signé à 26 ans la 52e victoire de sa carrière, la 50e pour le compte de son équipe. Samedi, la 5e et avant-dernière étape pourrait être décisive. Elle reliera Calp à Altea sur 170 km, avec quatre cols au programme. La "Volta a la Comunitat Valenciana" s'achèvra dimanche. L'Espagnol Ion Izagirre est le vainqueur sortant. (Belga)