Tour de Wallonie - 5e et dernière étape : le classement

Le classement de la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie, disputée samedi entre Dinant et Quaregnon.1. Fabio Jakobsen (P-B/Deceuninck - Quick-Step) les 192,4 kilomètres en 4h32:31 (moy.: 42,36 km/h) 2. Rüdiger Selig (All/Bora - Hansgrohe) 00:00 3. Milan Menten (Bel/Bingoal Pauwels Sauces Wb) 4. Luca Mozzato (Ita), 5. Amaury Capiot (Bel), 6. Jake Stewart (G-B), 7. Alexander Kristoff (Nor), 8. Rasmus Tiller (Nor), 9. Nick Van Der Lijke (P-B), 10. Stefano Oldani (Ita), 11. Marc Sarreau (Fra), 12. Hugo Hofstetter (Fra), 13. Ryan Kamp (P-B), 14. Kenneth Van Rooy (Bel), 15. Dries Van Gestel (Bel), 16. Jordi Warlop (Bel), 17. John Degenkolb (All), 18. Giacomo Nizzolo (Ita), 19. Alexis Renard (Fra), 20. Quinn Simmons (Usa), 21. Rick Pluimers (P-B), 22. Lilian Calmejane (Fra), 23. Jens Keukeleire (Bel), 24. Fernando Barcelo Aragon (Esp), 25. Quinten Hermans (Bel), 26. Florian Senechal (Fra), 27. Stan Dewulf (Bel), 28. Lucas Eriksson (Swe), 29. Eliot Lietaer (Bel), 30. Maxim Van Gils (Bel), 31. Andreas Goeman (Bel), 32. Sacha Modolo (Ita), 33. Tom Van Asbroeck (Bel), 34. Odd Christian Eiking (Nor), 35. Jenthe Biermans (Bel), 36. Remy Mertz (Bel), 37. Fabio Van Den Bossche (Bel), 38. Sean Quinn (Usa), 39. Pascal Eenkhoorn (P-B), 40. Erik Nordsaeter Resell (Nor), 41. André Rodrigues De Carvalho (Por), 42. Andrea Bagioli (Ita), 43. Tim Wellens (Bel), 44. Matteo Fabbro (Ita), 45. William Barta (Usa), 46. Dimitri Claeys (Bel), 47. Thomas Joseph (Bel), 48. Gianluca Brambilla (Ita), 49. Alessandro Covi (Ita), 50. Tom Wirtgen (Lux), 51. Arjen Livyns (Bel), 52. Michael Vanthourenhout (Bel), 53. Juan Pedro Lopez Perez (Esp), 54. Bert Van Lerberghe (Bel) 00:07, 55. Yves Lampaert (Bel) 00:11, 56. Benjamin Thomas (Fra) 00:13, 57. Anders Skaarseth (Nor) 00:17, 58. Christophe Noppe (Bel) 00:19, 59. Gianni Vermeersch (Bel), 60. Rui Oliveira (Por) 00:25, 61. Lukasz Wisniowski (Pol) 00:44, 62. Timo Roosen (P-B) 00:47, 63. Florian Vermeersch (Bel), 64. Josef Cerní (Cze) 00:59, 65. Valerio Conti (Ita) 01:01, 66. Lennert Teugels (Bel), 67. Dries De Bondt (Bel), 68. Ward Vanhoof (Bel), 69. Toon Vandebosch (Bel), 70. Jose Herrada (Esp) 00:00, 71. Jimmy Janssens (Bel) 01:04, 72. Cesare Benedetti (Ita), 73. Alexander Krieger (All) 01:06, 74. Daniel Hoelgaard (Nor) 02:33, 75. Kristoffer Halvorsen (Nor), 76. Jens Reynders (Bel), 77. Maximiliano Ariel Richeze (Arg), 78. Sébastien Grignard (Bel), 79. Tim Van Dijke (P-B), 80. Senne Leysen (Bel), 81. Tobias Kongstad (Dan), 82. Ramon Sinkeldam (P-B), 83. Dylan Groenewegen (P-B), 84. Jens Debusschere (Bel), 85. Fabian Lienhard (Sui), 86. Logan Owen (Usa), 87. Dylan Sunderland (Aus), 88. Jesper Hansen (Dan) 04:35, 89. Aime De Gendt (Bel), 90. Diogo Barbosa (Por), 91. Alex Kirsch (Lux) 04:39, 92. Matthew Riccitello (Usa) 05:30, 93. Christopher Lawless (G-B), 94. Loïc Vliegen (Bel), 95. Alexis Gougeard (Fra), 96. Jesper Schultz (Dan), 97. Tom Bohli (Sui), 98. Matthew Holmes (G-B), 99. Thomas Boudat (Fra), 100. Bram Welten (P-B), 101. Oliviero Troia (Ita), 102. Fabien Grellier (Fra), 103. Adrien Petit (Fra), 104. Gijs Van Hoecke (Bel), 105. Alessandro De Marchi (Ita), 106. Davide Cimolai (Ita), 107. Norman Vahtra (Est), 108. Kevin Van Melsen (Bel), 109. Andrea Pasqualon (Ita), 110. Morten Hulgaard (Dan), 111. Baptiste Planckaert (Bel), 112. Lawrence Naesen (Bel), 113. Syver Worsted (Nor), 114. Tom Paquot (Bel), 115. Gianni Marchand (Bel), 116. Niccolo Bonifazio (Ita), 117. Alan Riou (Fra), 118. Fernando Gaviria Rendon (Col), 119. Bert De Backer (Bel), 120. Niki Terpstra (P-B), 121. Laurenz Rex (Bel), 122. Louis Vervaeke (Bel), 123. Witse Meeussen (Bel), 124. Laurens Sweeck (Bel), 125. William Bonnet (Fra), 126. Romain Seigle (Fra), 127. Rasmus Christian Quaade (Dan), 128. Sebastian Langeveld (P-B), 129. Gilles De Wilde (Bel), 130. Julius Van Den Berg (P-B), 131. Fumiyuki Beppu (Jap), 132. Kenneth Vanbilsen (Bel), 133. Lars Van Der Haar (P-B), 134. Piet Allegaert (Bel), 135. Toon Aerts (Bel), 136. Michael Schwarzmann (All), 137. Maxime De Poorter (Bel) 11:06, 138. Kiel Reijnen (Usa) 12:14, 139. Jakob Egholm (Dan), 140. Thijs Aerts (Bel), 141. Daan Marión (Bel). (Belga)

