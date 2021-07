Tour de Wallonie - Dylan Groenewegen: "J'ai félicité Fabio pour sa victoire"

Vainqueur mardi dans la première étape du Tour de Wallonie à Héron, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) n'a pa pu répéter son exploit mercredi sur le circuit de Zolder, laissant les lauriers du jours à son compatriote néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuicStep). Celui-ci s'est imposé un an après sa grave chute au Tour de Pologne, causée pâr Groenewegen."Je me suis mis en action un peu trop tard dans le sprint de Zolder, ça peu arriver. J'avais signé une belle victoire au terme d'un très beau sprint mardi à Héron. A Zolder, mon timing n'a pas été bon et c'est dommage. Mais j'aurai encore d'autres belles occasions. Je suis très content de voir Fabio Jakobsen s'imposer à nouveau. C'est pour lui une énorme récompense. Quand je ne gagne pas, c'est lui mon sprinter préféré pour la gagne. Je l'ai félicité pour sa victoire. Je lui tire franchement mon chapeau!", conclut Groenewegen, qui reste leader au général. (Belga)

