Tour de Wallonie - Fabio Jakobsen, la 2e résurrection du Tour de Wallonie

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté mercredi la 2e étape du Tour de Wallonie qui a été disputée sur le circuit automobile de Zolder. Le sprinter de Deceuninck-Quick Step avait été gravement accidenté le 5 août 2020 dans le sprint de la première étape du Tour de Pologne, après avoir été tassé par son compatriote Dylan Groenewegen.Victime d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures, notamment au palais, Jakobsen avait été plongé dans un coma artificiel, avec un pronostic vital engagé. Il a remonté la pente, subi de multiples opérations. Il est réapparu dans le peloton le 11 avril 2021 à l'occasion du Tour de Turquie. Mercredi, il a signé la victoire de sa "résurrection". "Ma revalidation est terminée, je suis de retour", a indiqué Jakobsen, dont le dernier succès remontait au GP Monseré, le 8 mars 2020. La victoire de Jakobsen mercredi à Zolder est la 2e résurrection après celle, mardi, de Dylan Groenewegen, qui avait écopé d'une suspension de 9 mois après le grave incident du Tour de Pologne. La 2e étape du Tour de Wallonie a été disputée sur le circuit de Zolder, en remplacement du parcours initialement prévu entre Verviers et Herve mais annulé en raison des conséquences des récentes graves inondations dans la région liégeoise. La journée a été animée par une échappée de sept coureurs (Gianni Marchand, Quinten Hermans, Toon Aerts, Logan Owen, Juan Lopez Perez, Erik Ressel et Dries De Bondt), réduits à trois (Lopez Perez, Hermans, Ressel) dans la 2e partie du parcours. Les Deceuninck-Quick Step ont pris les commandes du peloton dans le dernier pour porter sur la plus haute marche du podium Fabio Jakobsen, vainqueur devant le Colombien Fernando Gaviria et Amaury Capiot. Le maillot de leader du classement général est resté sur les épaules de Dylan Groenewegen, à égalité de temps avec Jakobsen. La 3e étape du Tour de Wallonie se déroulera jeudi entre le Signal de Botrange, et non Plombières comme initialement prévu, et Erezée sur la distance de 177 kilomètres. Le départ sera donné à 12h30. L'arrivée est prévue vers 16h50. (Belga)

