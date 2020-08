Tour de Wallonie - Tim Merlier est satisfait de sa troisième place dans la première étape

Samedi, il était encore au départ d'A Travers le Hageland pourtant, dimanche, Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a sprinté pour la victoire au terme de la première étape du Tour de Wallonie à Templeuve. "Dans l'ensemble, je suis satisfait", a affirmé le champion de Belgique.Merlier a terminé cinquième d'A Travers le Hageland, une course remportée par son coéquipier Jonas Rickaert. "Je me suis senti très fatigué après la dure course d'hier. J'ai passé une mauvaise nuit, donc je ne me suis pas suffisamment retapé mais ce n'est certainement pas une excuse", a déclaré Merlier après l'étape d'ouverture du Tour de Wallonie. "Pendant la course, j'ai aussi eu quelques problèmes intestinaux. Malgré cela, j'ai survécu et je me suis retrouvé en bonne position dans le final. J'ai fait un bon sprint même si j'étais trop dans le vent dans la dernière ligne droite. En tout cas, c'était un bon sprint et je suis globalement satisfait de ce résultat. Ce n'est pas une honte de perdre contre Ewan et Bennett." . (Belga)