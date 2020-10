Tour des Flandres - Chantal van den Broek-Blaak s'impose en solitaire chez les dames, Lotte Kopecky 3e

Les Pays-Bas ont réalisé le doublé dimanche sur les routes du Tour des Flandres. Après Mathieu van der Poel chez les messieurs, Chantal van den Broek-Blaak (Boels - Dolmans Cycling Team) s'est imposée en solitaire à Audenarde après 135,6 kilomètres de course.La championne du monde 2017 a attaqué au sommet de la dernière ascension du Vieux Quaremont alors qu'il restait un peu moins de 20 kilomètres. Derrière, personne n'a été capable de boucher le trou. C'est avec une large avance que Chantal van den Broek-Blaak s'est présentée dans la dernière ligne droite. Après deux troisièmes places en 2016 et 2017, la Néerlandaise a eu le temps de savourer son deuxième succès de la saison. Le sprint du groupe de poursuite a été remporté par Amy Pieters, équipière et compatriote de la lauréate. La championne de Belgique Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies), 2e de Gand-Wevelgem dimanche dernier, a pris la 3e place. Chantal van den Broek-Blaak succède au palmarès à l'Italienne Marta Bastianelli, absente cette année après que son équipe Alé BTC Ljubljana a déclaré forfait à cause de cas positifs au coronavirus au sein de la formation italienne. (Belga)