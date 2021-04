Tour des Flandres - "Kasper Asgreen est comme une machine, il va gagner beaucoup de courses"

Le champion du monde Julian Alaphilippe et Yves Lampaert ont partagé la joie de la formation Quick Step, baptisée Elegant le temps de la course dimanche, après la victoire de Kasper Asgreen dans la 105e édition du Tour des Flandres. Le Français, qui était parmi les trois grands favoris au départ, a dû se contenter d'une 42e place après avoir cédé dans la finale. Yves Lampaert a franchi la ligne en 17e position à Audenarde. La mission de faire gagner le Ronde à un membre de l'équipe a une fois de plus été couronnée de succès."Quand tout était fini pour moi, j'espérais le meilleur résultat pour Kasper Asgreen. Il a réussi à terminer le travail et à parachever celui de l'équipe. Je suis extrêmement heureux pour lui. Kasper a fait un très gros numéro. Il gagnera beaucoup de courses tout au long de sa carrière. Kasper Asgreen est comme une machine. Aujourd'hui, il l'a encore montré", a déclaré Julian Alaphilippe. Le 105e Tour des Flandres a été verrouillé pendant un certain temps, mais une fois la course ouverte, les attaques n'ont plus cessé "Sur le Koppenberg, tout a éclaté. J'ai été pris dans un troisième groupe. Ma course était terminée. Je n'ai pas eu les bonnes jambes que j'espérais. Lors de la deuxième montée du Vieux Quaremont, nous étions en bonne position en tant qu'équipe, mais ensuite je me suis fait distancer. Kasper Asgreen a de nouveau montré ses capacités. Ce n'est pas la première fois que le vainqueur de l'E3 Harelbeke gagne le Tour des Flandres", a conclu Yves Lampaert. (Belga)