Tour Down Under - Richie Porte s'adjuge le classement général, le Britannique Holmes la dernière étape

L'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) a remporté le Tour Down Under (WorldTour) à l'issue de la 6e et dernière étape remportée dimanche par le Britannique Matthew Holmes (Lotto Soudal) sur 151,5 km entre McLaren Vale et Willunga Hill en Australie.Au sommet d'une côte de 2,9 km à 7,3% de moyenne, Matthew Holmes, 26 ans, s'est imposé avec trois secondes d'avance sur Richie Porte et 4 sur l'Italien Manuele Boaro (Astana). Premier Belge à l'arrivée, Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) a fini 19e dans un petit groupe à 29 secondes. Au classement général final, Richie Porte l'emporte avec 25 secondes d'avance sur l'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et l'Allemand Simon Geschke (CCC Team), 3e. L'Australien, vainqueur d'une étape lors de cette 22e édition, complète son palmarès avec une 32e victoire professionnelle. Côté belge, Dries Devenyns est 12e à 57 secondes. Quatre fois deuxième du Tour Down Under sur ces cinq dernières années, Richie Porte, 34 ans, décroche un deuxième succès dans cette épreuve après sa victoire en 2017. "Gagner, c'est un sentiment fantastique", a commenté Richie Porte dans un communiqué de son équipe, Trek-Segafredo. "C'était une journée difficile pour notre équipe, j'ai pensé plusieurs fois que c'en était fini du classement général parce qu'il y avait un gros groupe devant. Mais les gars ont été fantastique et m'ont ramené à l'avant. Cela aurait été cool de gagner cette étape de Willunga pour la 7e fois, mais si nous n'avons pas gagné cette bataille, nous avons gagné la guerre." Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) s'adjuge de son côté le classement par points de cette épreuve du WorldTour devant le Sud-Africain Daryl Impey, double vainqueur du Tour Down Under, en 2018 et 2019. (Belga)