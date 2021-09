Tour du Benelux: Victime de problèmes d'estomac, Remco Evenepoel abandonne

Remco Evenepoel ne prendra pas le départ de la 5e étape du Tour du Benelux, vendredi, entre Riemst et Bilzen. Le coureur de Deceuninck-Quick Step souffre à nouveau de problèmes d'estomac, a expliqué son équipe sur Twitter."Après que son état s'est amélioré ces derniers jours, Remco Evenepoel a eu de nouveau des problèmes d'estomac la nuit dernière, après quoi il a été décidé qu'il ne prendra pas le départ au Tour du Benelux aujourd'hui. Les médecins de l'équipe suivront son évolution dans les prochains jours", a écrit Deceuninck-Quick Step. Evenepoel avait souffert de problèmes d'estomac mardi, lors du contre-la-montre. Alors qu'il avait envisagé abandonner, il était finalement resté en course. Evenepoel figure dans la sélection belge pour disputer l'Euro à Trente, en Italie, la semaine prochaine. Il est engagé tant sur le chrono (9 septembre) que sur la course en ligne (12 septembre). (Belga)