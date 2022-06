Tour du Limbourg - Arnaud De Lie s'offre un troisième succès consécutif

Arnaud De Lie a remporté le Tour du Limbourg, lundi, après 202,6 km entre Hasselt et Tongres. Le jeune sprinteur de Lotto-Soudal a devancé l'Italien Simone Consonni (Cofidis) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).De Lie, 20 ans, s'offre un troisième succès consécutif, après s'être imposé à la Marcel Kint Classic le 29 mai et à la Flèche de Heist samedi. C'est déjà la sixième victoire du néo-pro wallon. (Belga)