Tour du Limbourg - Arnaud De Lie s'offre un troisième succès consécutif

Arnaud De Lie a remporté le Tour du Limbourg, lundi, après 202,6 km entre Hasselt et Tongres. Le jeune sprinteur de Lotto-Soudal a devancé l'Italien Simone Consonni (Cofidis) et le Néerlandais Danny van Popel (Bora-Hansgrohe).De Lie, 20 ans, s'offre un troisième succès consécutif, après s'être imposé à la Marcel Kint Classic le 29 mai et à la Flèche de Heist samedi. C'est déjà la sixième victoire du néo-pro wallon. La course a été animée par l'échappée de cinq coureurs, partis en début de journée: Jens Schuermans (BEAT), Yentl Vandevelde (Minerva), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex) et le Français Thibault Ferasse (B&B Hotels). Ils ont compté jusqu'à 4 minutes d'avance avant de voir le peloton se mettre en route. Blouwe et Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), entre-temps revenu de l'arrière, ont été les derniers repris, peu après l'entame du dernier tour. Une chute, impliquant notamment Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) est survenue avant la flamme rouge. Au sprint, De Lie choisissait la roue de Bennett, qu'il débordait pour ajouter une ligne à son palmarès. Consonni prenait la deuxième place devant Van Poppel. Milan Senten, 4e devant Bennett, Quinten Hermans (6e), Piet Allegaert (7e) et Tim Merlier (10e), vainqueur l'an passé, se classent également dans le top-10. (Belga)