Tour du Luxembourg: Arnaud Démare remporte la 2e étape devant Jasper Philipsen

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la deuxième étape du Tour du Luxembourg mercredi dans un sprint massif devant Jasper Philipsen (Team UAE Emirates) et l'Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix).Dans une étape initialement prévue sur 160 km, les coureurs ont décidé de neutraliser la course au bout de 18 kilomètres pour protester contre les conditions dangereuses de la course. Un nouveau départ était donné lors de l'arrivée à Hesperange à 40 kilomètres de l'arrivée où les coureurs devaient réaliser deux tours sur un circuit. La victoire se jouait dans un sprint massif où Arnaud Démare se montrait le plus rapide pour décrocher sa 10e victoire de la saison. Diego Ulissi (Team UAE Emirates) conserve le maillot jaune de leader avec 4 secondes d'avance sur Philipsen. Le Français a devancé Jasper Philipsen et et l'Allemand Alexander Krieger. Les deux coureurs de Sport Vlaanderen-Baloise Jordi Warlop et Amaury Capiot, troisième mardi lors de la 1re étape, complètent le top 5. Jeudi, le troisième étape mènera le peloton entre Rosport et Schifflange (164 km). (Belga)