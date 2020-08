Tour du Poitou-Charentes - Josef Cerny fait coup double à l'issue du chrono et à la veille de l'arrivée

Josef Cerny a remporté la deuxième partie de la troisième étape du Tour du Poitou-Charentes, un contre-la-montre de 22,5 km entre le Futuroscope et Jaunay-Marigny. Le Tchèque de CCC s'est imposé avec 17 secondes d'avance sur le Français Alexis Gougeard (AGR2 La Mondiale) et 21 sur le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Cerny en profite pour déposséder Démare du maillot de leader pour une petite seconde à la veille de l'arrivée.Cerny, 27 ans, décroche le sixième succès de sa carrière, le premier hors de République tchèque. En matinée, Sander Armée (Lotto Soudal) s'était adjugé la première partie de la troisième étape, sur 97,9 km entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny. Dimanche, la quatrième et dernière étape reliera Thénezay à Poitiers (164,6 km). Le Français Christophe Laporte est le vainqueur sortant. Démare s'était imposé en 2018. (Belga)

