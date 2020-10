Tour du Portugal: McLay a sprinté vers sa première victoire de la saison

Le Britannique Daniel McLay (Team Arkea Samsic) a remporté sa première victoire de la saison vendredi au terme de la 5e étape du Tour du Portugal cycliste (cat. 2.1). Il s'est imposé au sprint devant le Colombien Leangel Linarez (Miranda-Mortagua) et l'Italien Riccardo Minali (NIPPO DELKO One Provence). Le Portugais Amaro Antunes (W52-FC Porto) reste en tête.Les coureurs ont retrouvé la plaine sur ce parcours de 176 km entre Oliveira do Hospital et Agueda. L'unique Belge au départ et équipier de McLay, Christophe Noppe a terminé 20e. Une échappée de cinq coureurs a ouvert la route. Mais Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Mauro Finetto (NIPPO DELKO One Provence), Fábio Costa (Kelly-Inoutbuild-Ud Oliveirense), Hector Saez (Caja Rural-Seguros RGA) et Hugo Sancho (Miranda-Mortagua) ont été ramenés à l'ordre à 16 km de l'arrivée. La formation Arkéa-Samsic a alors pris la direction des opérations et parfaitement lancé, McLay s'est imposé. Au classement, Antunes possède encore 0:13 d'avance sur son compatriote Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira) et 1:13 sur son équipier espagnol Gustavo Cesar Veloso (W52-FC Porto). Le Tour du Portugal se termine par un contre-la montre lundi à Lisbonne. (Belga)