Touring prévoit un trafic dense vendredi et samedi, fluide dimanche

Les vacances scolaires d'été commencent fin de la semaine, et avec elles le grand exode vers les destinations touristiques. L'association Touring s'attend, pour vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet, à un trafic dense sur les routes européennes, avec quelques bouchons (orange) en direction du sud. Localement, la circulation pourrait être plus difficile (rouge). Dimanche, la circulation sera fluide (vert). Pour les retours, les problèmes ne sont attendus que dimanche en Suisse.En Belgique, la circulation sera particulièrement dense vendredi après-midi et samedi matin, avec des risques d'embouteillages en direction de la Côte, selon les prévisions de Touring. Dans une moindre mesure, il y aura du trafic sur la E411 vers l'Ardenne et sur la E19 et la E17 en direction de Paris (orange). La circulation sera très dense vendredi sur le ring de Bruxelles et les environs d'Anvers. En France, Touring ne prévoit pas de gros problèmes de circulation vendredi et samedi qui sont classés orange (circulation dense) en direction du sud. Seule la région Île-de-France connaîtra une circulation très difficile vendredi (rouge). Samedi, le trafic sera très dense sur l'A10 Paris-Poitiers et dans la vallée du Rhône sur l'A7 Lyon-Orange (rouge). Dimanche, la circulation sera très chargée sur l'A7 Lyon-Orange (rouge). En Italie et en Espagne, Touring prévoit une circulation très dense avec d'importants bouchons (rouge) uniquement le samedi. En Allemagne et en Autriche, la circulation sera dense avec quelques ralentissements (orange) vendredi et samedi. En Suisse, la circulation sera difficile (orange) le vendredi dans le sens des départs. Samedi et dimanche, les automobilistes peuvent s'attendre à un trafic particulièrement dense avec des embouteillages importants (rouge), notamment à l'approche du tunnel du Saint-Gothard. Pour le retour, un trafic très dense avec des embouteillages est attendu samedi et dimanche (rouge). (Belga)