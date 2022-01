Tournée des quatre tremplins - Le Japonais Kobayashi remporte la Tournée, mais sans grand chelem

Le Japonais Ryoyu Kobayashi s'est adjugé le classement général de la Tournée des quatre tremplins jeudi à Bischofshofen en Autriche. Vainqueur la veille au même endroit, Kobayashi s'est contenté de la 5e place pour inscrire son nom au palmarès de la 70e édition de cette prestigieuse compétition de sauts à skis.Après ses victoires à Oberstdorf le 29 décembre et à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier en Allemagne, Kobayashi a enchaîné en Autriche mercredi alors que le concours de mercredi aurait dû se dérouler mardi à Innsbruck, mais avait été décalé au mercredi à Bischofshofen à cause du vent. Jeudi, le jour de l'Epiphanie pour le "concours des rois", le succès à Bischofshofen est revenu à l'Autrichien Daniel Huber (286.8 points) qui signe la plus belle victoire de sa carrière. Le Norvégien Halvor Egner Granerud, 2e avec 282.4 points, et l'Allemand Karl Geiger, 3e avec 281.9 points, complètent le podium du jour. C'est la deuxième fois que le Japonais de 25 ans remporte la Tournée, après 2019 où il avait réussi la passe de quatre alignant un grand chelem. Il l'emporte au classement général final devant les Norvégiens Marius Lindvik et Halvor Egner et empoche aussi une prime d'environ 96.000 euros (100.000 francs suisses). Le Polonais Kamil Stoch a remporté la tournée en 2021. Ils ne sont que trois à avoir réussi ce grand chelem avec l'Allemand Sven Hannawald en 2002 et Kamil Stoch en 2018. Kobayashi avait été écarté des tremplins plus tôt en raison d'une infection au coronavirus, mais son retour a été marqué par cinq victoires lors de ses sept dernières sorties. Il en est à 25 victoires en Coupe du monde dont il est l'autoritaire leader. (Belga)