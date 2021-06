Tournoi de qualification olympique basket 3x3 - La Belgique remporte le tournoi de Debrecen et se qualifie pour les Jeux Olympiques

La Belgique a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en basket 3x3 après avoir remporté le tournoi qualificatif olympique de Debrecen en Hongrie dimanche.Après avoir terminé en tête de son groupe après ses victoires face à l'Ukraine (19-14) et la Slovénie (20-18), la Belgique était assurée de jouer directement les demi-finales. Pour une place en finale, l'équipe belge, composée de Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Marien et Rafael Bogaerts, a battu de justesse la Mongolie (16-15). En finale, les 3x3 Lions étaient confrontés à la Hongrie, pays hôte du tournoi, pour le dernier ticket pour Tokyo. Au terme d'un match maîtrisé des deux côtés du terrain, les joueurs belges pouvaient exulter lorsque Thierry Marien inscrivait le panier de la victoire (21-14). "C'est incroyable", a réagi Rafael Bogaerts au micro de l'organisation. "Cela montre que le travail paie. Lors des derniers tournois, nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs et je pense que nous méritons cette place aux JO. C'est le rêve de chaque athlète de pouvoir concourir sur la plus grande scène sportive. Nous allons bien en profiter." (Belga)