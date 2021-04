Tournoi de qualification olympique - Cédric Nuytinck battu dans la 3e phase, doit compter sur son ranking pour aller aux Jeux

Cédric Nuytinck, dernier pongiste belge encore en course pour une qualification aux Jeux de Tokyo, dans le tournoi européen Guimaraes au Portugal a vu ses espoirs s'envoler samedi soir. Il ne lui reste plus que le classement mondial pour espérer recevoir son billet pour Tokyo fin juin. Huit places seront attribuées par ce moyen.Seul des quatre Belges engagés à s'être extrait de la phase de groupes du tournoi européen de qualification olympique de tennis de table, le N.1 belge, 69e mondial, avait perdu sa première chance en étant battu vendredi dès son premier match de la 2e phase par l'Ukranien Lei Kou qui a ensuite obtenu sa qualification. Samedi, un second tournoi offrait trois places à condition d'aller en finale ou de gagner le match entre les battus des demi-finales. Nuytinck rencontrait au premier tour de cette 3e phase le Tchèque Pavel Sirucek (ITTF 51). Il s'est incliné 4 sets à 1 (11-7, 11-9, 12-10, 7-11, 11-7). La Belgique qui était représentée en tennis de table aux JO sans discontinuer entre 1988 et 2012, grâce à Jean-Michel Saive, était absente aux Jeux de Rio en 2016. (Belga)

