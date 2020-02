Tournoi de qualification olympique - La Belgique entame sa dernière ligne droite vers les JO contre le Canada ce soir

La Belgique affronte le Canada, ce soir (20h35), au Versluys Dôme d'Ostende pour son premier match du tournoi de qualification olympique pour les JO de Tokyo. Il s'agit pour les Belgian Cats des dernières haies à franchir pour figurer, pour la première fois, parmi les 12 pays du tournoi olympique de basket féminin cet été.A 18h05, le Japon aura joué contre la Suède. Ces quatre équipes composent le groupe organisé à Ostende, en marge de trois autres poules à Belgrade (2) et Bourges, pour désigner les dix pays qui accompagneront les Etats-Unis, championnes du monde, et le Japon, pays organisateur à Tokyo (du 26 juillet au 9 août). Particularité de la FIBA, la fédération internationale, Américaines et Japonaises, bien que déjà qualifiées, disputent tout de même un tournoi de qualification olympique. Ce qui veut dire pour les Belgian Cats, qu'il ne suffira pas de terminer parmi les trois premiers de leur groupe si d'aventure le Japon finissait quatrième (auquel cas, il faudra figurer parmi les deux premiers de la poule). La sélection de Philip Mestdagh (FIBA 9) entame sa semaine de vérité ce soir face au Canada, 4e nation mondiale, dans une salle comble (4.500 spectateurs) avant d'enchaîner contre le Japon (FIBA 10) samedi (18h05) et la Suède (FIBA 22) dimanche (15h00). "Nous sommes en plein rêve depuis 2017 avec une évolution constante, mais pour l'instant ce n'est qu'un rêve", a prévenu Philip Mestdagh, en poste depuis 2015 comme sélectionneur national. "Il faut à présent finir le travail". Troisième de l'Euro 2017 à Prague, quatrième de la Coupe du monde 2018 à Tenerife et 5e de l'Euro 2019 à Belgrade, la Belgique d'Emma Meesseman et Kim Mestdagh, championnes WNBA avec Washington Mystic, de Julie Allemand, Kyara Linskens, Antonia Delaere ou Jana Raman rêve d'une qualification pour les JO. Un rendez-vous que ne veut manquer pour rien au monde, Ann Wauters, 39 ans, qui s'est promis une "dernière danse" à Tokyo, malgré des genoux en piteux état. L'intérieure waeslandienne a annoncé qu'elle tirerait ensuite un trait sur sa carrière. (Belga)