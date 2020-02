Tournoi de qualification olympique - La Belgique s'offre le Japon et se relance dans la course à la qualification

La Belgique s'est imposée 92-84 (mi-temps: 40-34) face au Japon pour son deuxième match du tournoi de qualification olympique de basket féminin au Versluys Dôme d'Ostende, samedi. Battues jeudi par le Canada (61-56), les Belgian Cats ont compté jusqu'à 17 unités d'avance avant de voir revenir les Japonaises à un point. Mais Julie Allemand et Emma Meesseman, décisives, ont fait la différence en fin de match.A 20h35 débutera la deuxième rencontre entre le Canada et la Suède (dominée jeudi par le Japon, 71-54). Dimanche, la dernière journée propose un duel entre les Belgian Cats et la Suède (15h00) et un dernier match entre le Japon et le Canada (18h05). Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour les JO de Tokyo, sauf si le Japon y figure, le 3e décroche alors aussi son ticket olympique. (Belga)