Tous les contacts à haut risque, y compris vaccinés, devront passer un test

À partir de la semaine prochaine, tous les contacts à haut risque, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés, devront passer un test PCR le 1er et le 7e jour, a décidé la conférence interministérielle (CIM) Santé mercredi. Si le résultat est négatif le premier jour, aucune quarantaine n'est nécessaire. La règle entrera en vigueur la semaine prochaine. La date exacte sera annoncée demain sur le site info-coronavirus.be. Cette règle était déjà d'application pour les retours de l'étranger."Dans les deux cas - voyageurs et contacts à haut risque - la CIM souligne l'importance de l'application Coronalert", indiquent les ministres de la Santé des différentes entités du pays dans un communiqué commun. "Cette application est également interopérable avec les applications de la plupart des pays européens. Il est important que tous les citoyens, et en particulier les voyageurs, continuent à utiliser cette application afin que leurs contacts, même ceux qui ne sont pas connus, puissent être avertis lorsqu'il y a eu un risque." La CIM a en outre décidé de donner environ 400.000 doses supplémentaires de vaccins anti-covid à des pays hors Union européenne dans les semaines à venir. Au total, la Belgique fait ainsi don d'environ 1,7 million de doses. Cette Conférence était la dernière présidée par le ministre flamand de la Santé Wouter Beke, qui cèdera sa place le 1er septembre à son homologue wallonne Christie Morreale. (Belga)

