Tous les écologistes ne soutiennent pas la proposition de loi sur l'avortement

Le député Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) votera contre la proposition de loi sur l'avortement. "Il y a des éléments qui vont trop loin et sont même dangereux", a-t-il affirmé lundi sur le site du "Standaard".L'écologiste flamand vise notamment la dépénalisation complète, y compris pour les médecins. "Si la limite, c'est 18 semaines, ça doit être la limite. Mais si le médecin ou l'hôpital ne peuvent être punis, il n'y a de facto plus de limite. Le bâton derrière la porte a disparu. Si on met une limite, il faut surveiller cette limite. Telle qu'elle est écrite, cette proposition de loi mène de facto à une libéralisation complète de l'avortement", a-t-il expliqué. En commission, Groen n'a pas approuvé l'amendement dépénalisant complètement l'avortement, rappelle M. Van Hecke. "Je sais qu'une grande partie de mon groupe a un problème avec ça. Pour certains, ça ne pèse peut-être pas assez lourd pour voter contre, d'autres s'abstiendront et d'autres, comme moi, voteront contre", a-t-il ajouté. Les réticences évoquées par le député concernent Groen, a-t-on appris lundi. Chez Ecolo, qui forme un groupe commun à la Chambre avec ses homologues du nord, la liberté de vote est de mise pour ce genre de sujet mais il n'y aura en principe pas de vote contre. (Belga)