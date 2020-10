Tous les hôpitaux liégeois désormais en phase 1B du plan d'urgence hospitalier

Dans l'ensemble des hôpitaux à Liège, 50% des lits en soins intensifs sont désormais dédiés à des patients atteints de la Covid-19. Plusieurs autres établissements de cette région ont en effet rejoint vendredi ceux qui avaient déjà basculé dans la phase 1B du plan d'urgence jeudi soir.Le CHR de la Citadelle avait ainsi annoncé l'activation de la phase 1B du plan d'urgence hospitalier, au même titre que les autres structures du même réseau hospitalier (CHU de Liège, CHR de Verviers, centre hospitalier du Bois de l'Abbaye, clinique André Renard, CHR de Huy, ISoSL et clinique Reine Astrid). Le Groupe santé CHC, qui dispose de quatre cliniques, n'en faisait cependant pas partie. Vendredi, on a appris que la phase 1B y a également été activée. Ce sont ainsi l'ensemble des hôpitaux liégeois qui consacrent désormais 50% des lits en soins intensifs à des patients atteints de la Covid-19. Une certaine proportion des lits classiques est également dédiée à ces patients. "On est passé à 30 lits en soins intensifs pour l'ensemble des sites. Soit de 12 à 24 au MontLégia, de 1 à 2 à Hermalle et de 2 à 4 à Heusy. Pour l'instant, la clinique de Waremme n'est pas concernée. Si une admission d'un patient Covid devait y survenir, il serait transféré au MontLégia", a-t-on indiqué vendredi au service communication du Groupe santé CHC. "Quant aux autres lits en hospitalisation, ils sont passés de 60 à 120." De manière générale, cette mesure va entraîner une réorganisation des activités, à savoir la déprogrammation d'interventions jugées non urgentes ou encore la réinstauration de consultations téléphoniques. (Belga)