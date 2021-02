Tout Cuba privé d'internet pendant près de deux heures

L'accès à internet à Cuba a été interrompu sur l'ensemble du territoire vendredi à la mi-journée pendant près de deux heures, une panne due à des problèmes "techniques" selon l'opérateur d'Etat Etecsa."Nous informons nos usagers qu'est survenue une interruption technique dans les services de voix, messages et accès à internet, qui sont désormais rétablis", a annoncé sur Twitter l'opérateur, qui a le monopole sur les télécommunications à Cuba. "Nous nous excusons pour les gênes occasionnées", a-t-il ajouté. Pendant la panne, il était impossible d'accéder à internet depuis son téléphone ou sur un ordinateur connecté à un réseau d'entreprise ou domestique, a pu constater l'AFP. L'internet est encore récent sur l'île de gouvernement communiste: l'accès Wifi, via des bornes payantes installées dans des parcs et places publiques, a été autorisé à partir de 2015 et l'internet mobile (3G puis 4G) n'est possible que depuis décembre 2018. Mais l'adoption a été massive, avec un impact sur le commerce, la société civile et la prise de parole des citoyens: désormais 4,2 des 11,2 millions d'habitants surfent depuis leur téléphone. Ces derniers mois, de nombreux habitants ont dénoncé d'étranges coupures empêchant de se connecter à Facebook, Twitter ou Whatsapp. En octobre, Telegram était devenu inaccessible: avec une vingtaine d'organisations dont Reporters sans frontières, l'ONG Access Now avait dénoncé un possible blocage intentionnel. (Belga)

