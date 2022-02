Toutes les personnes coincées dans une attraction de Plopsaland ont été évacuées

Les dernières personnes encore coincées dans une attraction de Plopsaland ont été évacuées, samedi soir, vers 23h30, ont confirmé les pompiers de la zone de Westhoek. Tout le monde est en bonne santé et a été emmené à l'hôpital pour un contrôle médical, ont-ils précisé.Sept personnes sont restées coincées dans l'attraction "The Ride to Happiness" à 32 mètres de hauteur pendant plusieurs heures samedi, dans des conditions météorologiques très mauvaises. (Belga)

