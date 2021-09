Trafic ferroviaire interrompu entre Louvain et Weert-Saint-Georges

Le trafic ferroviaire est interrompu mardi matin entre Louvain et Weert-Saint-Georges en Brabant flamand, signale le gestionnaire d'infrastructure Infrabel. Il n'est pas encore établi quand le trafic pourra reprendre.Des dégâts sont constatés sur l'infrastructure à hauteur de Heverlee, et des équipes techniques sont sur place pour procéder à des réparations. La perturbation a un impact sur la circulation des trains entre Louvain et Ottignies. La SNCB prévoit des bus de remplacement pour les passagers. (Belga)

