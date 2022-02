Trains gratuits en Allemagne et en Autriche pour tous les Ukrainiens venant de Pologne

L'Allemagne autorise à partir de dimanche tous les réfugiés ukrainiens en provenance de Pologne à circuler gratuitement à bord des trains longue distance, a annoncé dimanche la compagnie nationale publique des chemins de fer Deutsche Bahn."En collaboration avec les chemins de fer polonais, la Deutsche Bahn se prépare à mettre sur les rails (...) des wagons et des trains spéciaux supplémentaires" si des réfugiés ukrainiens, fuyant la guerre, arrivent en masse, a ajouté la Bahn dans un communiqué alors que Berlin s'est dit prêt à accueillir des Ukrainiens et à aider massivement les pays frontaliers de l'Ukraine, notamment la Pologne. Dimanche, l'Autriche a annoncé faire de même. La ministre autrichienne des transports, Leonore Gewessler, a indiqué dans un tweet qu'elle avait conclu un accord avec la compagnie publique OeBB pour que les Ukrainiens qui fuient leur pays puissent utiliser les trains de la compagnie sans billets. "A l'époque que nous vivons, il est crucial d'apporter une aide rapide et simple. C'est exactement ce que nous faisons", a-t-elle ajouté. (Belga)