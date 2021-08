Transfer Deadline Day - Ally Samatta, prêté par Fenerbahce, débarque à l'Antwerp

Ally Samatta revient en Belgique et est prêté une saison, avec option d'achat, par Fenerbahce à l'Antwerp, a confirmé le Great Old mardi soir, à quelques minutes de la fin du mercato estival.Samatta, 28 ans, avait connu un premier passage en Belgique sous le maillot du Racing Genk entre 2016 et 2020. Il avait inscrit 76 buts en 191 matches pour les Limbourgeois avec qui il avait été champion de Belgique en 2019. En janvier 2020, le Tanzanien avait été transféré à Aston Villa mais le club anglais l'avait prêté à Fenerbahce la saison dernière avant d'être transféré définitivement par le club turc cet été. Fenerbahce sera l'adversaire de l'Antwerp dans la phase de groupes de l'Europa League au même titre que l'Olympiacos et Francfort. (Belga)