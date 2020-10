Transfer Deadline Day - Le Club de Bruges attire l'international espoirs néerlandais Noa Lang

L'international espoirs néerlandais Noa Lang s'est engagé au Club de Bruges, a confirmé le club champion de Belgique en titre lundi. Lang est prêté par l'Ajax et sera transféré définitivement au terme de la saison.Formé à Feyenoord et à l'Ajax, Lang, 21 ans, a fait ses débuts professionnels en 2018 avec le club amstellodamois. En janvier dernier, il avait été prêté à Twente avant l'interruption de la saison à cause du coronavirus. (Belga)