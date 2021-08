Transfer Deadline Day - Odsonne Edouard passe du Celtic Glasgow à Crystal Palace

L'attaquant français Odsonne Edouard a quitté le Celtic Glasgow pour rejoindre le club de Crystal Palace en Premier League, a annoncé sa nouvelle équipe mardi à un peu plus d'une heure de la fin du mercato estival.Edouard, 23 ans, a signé un contrat de quatre ans avec le club londonien. Selon la presse britannique, Crystal Palace, le club de Christian Benteke, a déboursé 13,5 millions d'euros pour le recruter. Formé au PSG, Edouard, international français espoirs, avait rejoint le Celtic sous forme d'un prêt en août 2017, avant de s'engager avec le club écossais un an plus tard. Sous le maillot du Celtic, il a inscrit 86 buts en 179 matches, toutes compétitions confondues. "Odsonne est un joueur qui a démontré ses qualités, il était très sollicité et nous sommes ravis qu'il ait choisi Crystal Palace, c'est une recrue fantastique", s'est félicité Steve Parish, le président de son nouveau club. "Marquer des buts en Premier League va être le plus grand défi de ma carrière", a reconnu de son côté le nouvel attaquant de Crystal Palace. (Belga)